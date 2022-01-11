Москва ждет ответа: о чем не договорились США и Россия в Женеве

США пообещали предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности на следующей неделе.

США письменно ответят на предложения России



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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По его словам, американцы дадут окончательно письменный ответ на предложения Кремля после консультаций с Белым домом.

Также отмечается, что США сохраняют твердую позицию по Украине, не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО.

Но российская сторона настаивает, что альянс не должен уходить от ответственности.

«Это же НАТО, и в первую очередь Вашингтон, принимают или не принимают новых членов, а не Украина сама по себе что-то заявляет», – сказал источник.

Кроме того, подчеркивается, что Россия настаивает на конкретном ответе на ее озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО.

Как сообщали Власти, на переговорах по гарантиям безопасности в Женеве США отвергают требование России не принимать Украину в НАТО.

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Тэги: Россия, США, гарантии безопасности