Москва ждет ответа: о чем не договорились США и Россия в Женеве
США пообещали предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности на следующей неделе.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
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По его словам, американцы дадут окончательно письменный ответ на предложения Кремля после консультаций с Белым домом.
Также отмечается, что США сохраняют твердую позицию по Украине, не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО.
Но российская сторона настаивает, что альянс не должен уходить от ответственности.
«Это же НАТО, и в первую очередь Вашингтон, принимают или не принимают новых членов, а не Украина сама по себе что-то заявляет», – сказал источник.
Кроме того, подчеркивается, что Россия настаивает на конкретном ответе на ее озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО.
Как сообщали Власти, на переговорах по гарантиям безопасности в Женеве США отвергают требование России не принимать Украину в НАТО.