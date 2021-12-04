“ДНР” начала экспортировать в Россию колбасу: благодарят Путина
Первая партия колбасных изделий производства «Енакиевского мясокомбината» экспортирована в Россию в рамках указа президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса
Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на “министерство агропромышленности ДНР”.
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«Экспорт колбасных изделий стал возможным благодаря указу президента РФ № 657 «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», – сказано в сообщении.
Отмечается, что первая экспортная партия направлена в Ростовскую область России.
Напомним, в ноябре 2021 года Путин подписал указ, которым, в том числе наравне с российскими признаются сертификаты товаров из “ЛНР” и “ДНР”.
Как сообщали Власти, глава так называемой “Донецкой народной республики” Денис Пушилин заявил, что все жители “ДНР” получат гражданство России.