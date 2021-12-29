Россия начала масштабные учения с танковыми стрельбами у границы с Украиной

В Западном военном округе на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3000 военнослужащих.

Учения начались на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях



Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу округа.

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В маневрах также задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

В ходе учений российские военные будут отрабатывать «боевое слаживание различных формирований» и осваивать «новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя».

Главным акцентом тактических учений будет выполнение «упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп «противника» и оборудовании опорных пунктов»..

«Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи м», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, Российская Федерация начала переброску военных ударных и транспортных вертолетов к украинским границам, что свидетельствует о продолжении подготовки к масштабному вторжению.

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Тэги: Россия, военные учения