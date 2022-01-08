В Харькове с малярией госпитализировали студента из Конго

В Харькове зарегистрирован первый в этом году случай малярии, болезнь привез студент из Республики Конго.

Малярия передается человеку при укусе комара



Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.

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Парень приехал в Харьков в начале года на учебу в один из местных вузов. Возбудители малярии у него обнаружили во время медосмотра.

Студента госпитализировали в Городскую больницу №31. По месту жительства провели «эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий».

К слову, малярия – это инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе комара рода Anopheles и сопровождающееся ознобами, увеличением размеров печени и селезенки, лихорадкой, анемией. Малярия имеет хроническое рецидивирующее течение.

Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании.

Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (нахождение в эндемической относительно малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследования крови.

Как сообщали Власти, целевая группа быстрого реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была направлена в Южный Судан для расследования неизвестной болезни, унесшей жизни 89 человек.

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Тэги: Харьков, малярия