В Харькове с малярией госпитализировали студента из Конго
В Харькове зарегистрирован первый в этом году случай малярии, болезнь привез студент из Республики Конго.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.
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Парень приехал в Харьков в начале года на учебу в один из местных вузов. Возбудители малярии у него обнаружили во время медосмотра.
Студента госпитализировали в Городскую больницу №31. По месту жительства провели «эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий».
К слову, малярия – это инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе комара рода Anopheles и сопровождающееся ознобами, увеличением размеров печени и селезенки, лихорадкой, анемией. Малярия имеет хроническое рецидивирующее течение.
Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании.
Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (нахождение в эндемической относительно малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследования крови.
Как сообщали Власти, целевая группа быстрого реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была направлена в Южный Судан для расследования неизвестной болезни, унесшей жизни 89 человек.