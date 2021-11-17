В Киеве «заминировали» все школы
На колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании всех школ столицы.
Об этом сообщило «Сегодня» со ссылкой на полицию Киева.
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Сорваны ли из-за этого занятия в киевских учебных заведениях – неизвестно.
«Группа по проверке одна на весь город. Вероятно, она ездит поочередно по всех учреждениях, которые указаны в списке анонима. Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00″, – рассказали в полиции Киева.
Стоит принять во внимание, что всего в столице 491 учебное учреждение, в которых учатся 286 752 ученика, поэтому проверка всех школ займет немало времени.
Как сообщали Власти, правоохранители Бердянска нашли анонимного «минера», который накануне сообщил о минировании учебных заведений Бердянска.