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16:30 11 Января 2022 Просмотров 1077   КомментариевКомментарии

В Киеве «заминировали» все школы

На колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании всех школ столицы.

Об этом сообщило «Сегодня» со ссылкой на полицию  Киева.

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Сорваны ли из-за этого занятия в киевских учебных заведениях – неизвестно.

«Группа по проверке одна на весь город. Вероятно, она ездит поочередно по всех учреждениях, которые указаны в списке анонима. Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00″, – рассказали в полиции Киева.

Стоит принять во внимание, что всего в столице 491 учебное учреждение, в которых учатся 286 752 ученика, поэтому проверка всех школ займет немало времени.

Как сообщали Власти, правоохранители Бердянска нашли анонимного «минера», который накануне сообщил о минировании учебных заведений Бердянска.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, школы
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