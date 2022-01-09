Под Киевом масштабное ДТП с микроавтобусом и фурой: движение на трассе осложнено. Фото

На 70-м километре трассы Киев-Одесса 11 января около 13:00 произошло серьезное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

ДТП произошло на 70-м километре трассы Киев-Одесса



Об этом сообщила в Facebook патрульная полиция Киевской области. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовик Mercedes-Benz Axor.

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По предварительной информации, есть пострадавшие.

Полицейские предупредили, что из-за ДТП возможно усложнение движения в направлении города Одессы.

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

“Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты, учитывая указанную информацию”, – сообщили в полиции.

По информации Киев Оперативный, в результате ДТП пострадал 29-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter», который занимался перевозкой безалкогольных напитков.

На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Белоцерковского РУП.

По предварительным данным 29-летний водитель автомобиля микроавтобуса не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовик.

Водителя микроавтобуса с травмой головы госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Известно, что в грузовике находился 38-летний гражданин Турции, который не пострадал.

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