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17:06 11 Января 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Под Киевом масштабное ДТП с микроавтобусом и фурой: движение на трассе осложнено. Фото

На 70-м километре трассы Киев-Одесса 11 января около 13:00 произошло серьезное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

ДТП произошло на 70-м километре трассы Киев-Одесса

Об этом сообщила в Facebook патрульная полиция Киевской области. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовик Mercedes-Benz Axor.

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По предварительной информации, есть пострадавшие.

Полицейские предупредили, что из-за ДТП возможно усложнение движения в направлении города Одессы.

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

“Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты, учитывая указанную информацию”, – сообщили в полиции.

По информации Киев Оперативный, в результате ДТП пострадал 29-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter», который занимался перевозкой безалкогольных напитков.

На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Белоцерковского РУП.

ДТП произошло 11 января около 13:00

ДТП произошло 11 января около 13:00

По предварительным данным 29-летний водитель автомобиля микроавтобуса не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовик.

Водителя микроавтобуса с травмами головы госпитализировали

Водителя микроавтобуса с травмами головы госпитализировали

Водителя микроавтобуса с травмой головы госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Фура просто стояла на обочине

Фура просто стояла на обочине

Известно, что в грузовике находился 38-летний гражданин Турции, который не пострадал.

Как сообщали Власти, в Хмельницкой области перевернулась фура и насмерть засыпала грузом пешехода.

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Тэги: Киев, дтп
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