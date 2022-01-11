Обнаженная и вся в тату: российскую блогерку судят за оскорбление чувств верующих. Фото

Снимок «Полины Фейс» на фоне православного храма появился в соцсетях еще летом, но дело возбудились только сейчас.

Блогерша Полина Моругина на фоне храма



Блогерша Полина Моругина обвиняется по административной статье об умышленном публичном осквернении предметов религиозного почитания. Ей могут назначить штраф до 50 тысяч рублей (около 18 000 гр) или 120 часов обязательных работ, пишет ТАСС.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На снимке, который, предположительно, был сделан и опубликован ещё летом 2021 года, Моругина стоит полностью обнажённая, только в босоножках на каблуках на фоне московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Позднее она удалила эту фотографию, а следом и свои аккаунты в социальных сетях.

«В отношении Моругиной П. Д. составлен протокол по ч. 2 ст. 5.26 КоАП («Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение»), которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов», – сказали в агентстве.

В настоящее время протокол в отношении Моругиной вернули в полицию для устранения нарушений, допущенных при его составлении. «Вероятно, после того, как нарушения устранят, протокол снова вернут в суд для рассмотрения», – добавили в суде.

Полина Моругина, псевдоним «Полина Фейс». Родилась в простой деревне Черное 21 апреля 1997 года, после чего переехала в Москву. В столице она посмотрела на других, и ей показалось что она не достаточно привлекательная, да и ещё не популярная. После этого на её теле, появились татуировки на всем теле, начиная с головы и заканчивая ногами. Если посмотреть на татуировки Полины, то можно подумать что они похожи, как у знаменитого российского рэпера Фейса.

Татуировки появились даже в между ног где обычному человеку не посмотреть это место, если только в видео роликах. После этого родная деревня стала популярная, и все знали что из неё уехал такой-то человек, и стал знаменит в социальных сетях.

Ранее Власти писали, что в Украину не пустили российского блогера Даню Милохина.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: «Полина Фейс», Блогерша Полина Моругина, осквернила храм