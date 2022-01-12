В Украине объявили о начале новой волны COVID-19

Динамика количества новых обнаружений случаев COVID-19 и положительных ПЦР тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости.

Об этом сообщили ученые Национальной академии наук. Они отметили, что количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

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Также увеличиваются объемы тестирования и растет положительность тестов.

По словам ученых, Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени.

“Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии”, – сказано в отчете.

На основании данных о заразности штамма «Омикрон» и эпидемических тенденций ряда стран мира, ученые прогнозируют более стремительный, чем когда-либо ранее, рост эпидемических показателей.

Они также отметили, что открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии.

Как сообщали Власти, особенностью «омикроновой» волны COVID-19 является наслоение ее на ещё не полностью ушедший вариант «Дельта», что приведет к резкому всплеску заболеваемости среди украинцев. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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