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10:56 12 Января 2022 57 Комментарии
Не мужчина и не женщина: на Олимпиаде в Пекине выступит первый небинарный спортсмен
Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом, который примет участие в зимних Олимпийских играх.
В 2019 году ЛеДюк стал первым открытым геем, выигравшим золото в парных соревнованиях фигуристов в США.
Об этом сообщает CNN.
Небинарные люди не относят себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам».
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Также ЛеДюк является открытым геем.
«Квир-люди могут быть успешными в спорте. Мы всегда были частью спорта. Просто мы не всегда могли быть открытыми», – сказал ЛеДюк во время пресс-конференции.
31-летний ЛеДюк выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. Они – чемпионы США 2019 и 2022 годов.
В следующем месяце они впервые выступят на Олимпийских играх.
Ранее Власти писали, что город в Уэльсе первым в мире избрал небинарного мэра.
Тэги: США, фигурное катание, небинарный человек
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