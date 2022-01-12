Не мужчина и не женщина: на Олимпиаде в Пекине выступит первый небинарный спортсмен

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом, который примет участие в зимних Олимпийских играх.

В 2019 году ЛеДюк стал первым открытым геем, выигравшим золото в парных соревнованиях фигуристов в США.



Об этом сообщает CNN.

Небинарные люди не относят себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также ЛеДюк является открытым геем.

«Квир-люди могут быть успешными в спорте. Мы всегда были частью спорта. Просто мы не всегда могли быть открытыми», – сказал ЛеДюк во время пресс-конференции.

31-летний ЛеДюк выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. Они – чемпионы США 2019 и 2022 годов.

В следующем месяце они впервые выступят на Олимпийских играх.

Ранее Власти писали, что город в Уэльсе первым в мире избрал небинарного мэра.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, фигурное катание, небинарный человек