Названо точное время возвращения Порошенко в Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко вернется в Украину ресовым самолетом из Варшавы 17 января в 09:00.

Порошенко вернется в Украину 17 января



Об этом сообщила в Facebook партия “Европейская солидарность”.

Судя по всему, речь идет о рейсе Киев-Варшава авиакомпании Wizz Air, который вылетает из столицы Польши в 06:40, и прилетает в Киев в 09:10.

Самолет приземлится в аэропорту «Киев» имени Сикорского в Жулянах.

“В целях экономии бюджетных средств, которые Банковая сегодня тратит на незаконное слежку за лидером оппозиции, официально сообщаем, что Петр Порошенко вернется в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы”, – сказано в сообщении.

Также в Евросолидарности отметили, что сегодня Порошенко работает в Брюсселе, где проводит международные встречи, в том числе по линии НАТО. Их главные темы – повышенная концентрация российских войск на границе с Украиной и вторжение россиян в Казахстан.

Пресс-служба партии передала благодарность от Порошенко своим сторонникам и совет для Офиса президента.

«Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Так же не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра» – сказал пятый президент.

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