Во Львове «заминировали» все школы: учеников эвакуируют

Из Киева поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ Львова.

Учеников отпускают по домам, в учебных заведениях начались проверки правоохранителей и взрывотехников.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области. Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Сегодня, 12 января, около 11:00, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы школы в городе Львове», – сказано в сообщении. Правоохранители обследуют помещения каждого учебного заведения и прилегающие территории, проводится эвакуация учащихся и работников школ. Известно, что на местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции города, а также патрульные полицейские. «Также полицейские принимают все меры для установления личности анонима, который предоставил сообщение о минировании», – добавляют в полиции.

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