Кабмин ввел в Украине госрегулирование цен на продукты: на что распространяется
В Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов, ограничив торговую надбавку не более 10% на период карантина.
Об этом стало известно на заседании Кабмина 12 января.
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Регулирование коснётся таких позиций:
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хлеб пшенично-ржаной;
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гречневая крупа;
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сахар-песок;
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пшеничная мука высшего сорта;
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макароны отечественного производства;
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молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);
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масло подсолнечное;
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яйца куриные категории С1;
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тушка птицы (курицы);
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масло сливочное.
Инициативу объясняют тем, что цены на эти продукты выросли на 12-23% из-за подорожания газа. В правительстве считают, что госрегулирование сможет «стабилизировать ценовую ситуацию».
Как сообщали Власти, в декабре 2021 года группа народных депутатов предложила вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания.