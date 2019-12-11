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Главная » Украина » Экономика
14:03 12 Января 2022 Просмотров 102   КомментариевКомментарии

Кабмин ввел в Украине госрегулирование цен на продукты: на что распространяется

В Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов, ограничив торговую надбавку не более 10% на период карантина.

Украинское правительство пошло по пути Венесуэлы

Об этом стало известно на заседании Кабмина 12 января.

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Регулирование коснётся таких позиций:

  • хлеб пшенично-ржаной;

  • гречневая крупа;

  • сахар-песок;

  • пшеничная мука высшего сорта;

  • макароны отечественного производства;

  • молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);

  • масло подсолнечное;

  • яйца куриные категории С1;

  • тушка птицы (курицы);

  • масло сливочное.

Инициативу объясняют тем, что цены на эти продукты выросли на 12-23% из-за подорожания газа. В правительстве считают, что госрегулирование сможет «стабилизировать ценовую ситуацию».

Как сообщали Власти, в декабре 2021 года группа народных депутатов предложила вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Кабмин, цены, государственное регулирование
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