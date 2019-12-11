Кабмин ввел в Украине госрегулирование цен на продукты: на что распространяется

В Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов, ограничив торговую надбавку не более 10% на период карантина.

Украинское правительство пошло по пути Венесуэлы



Об этом стало известно на заседании Кабмина 12 января.

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Регулирование коснётся таких позиций:

хлеб пшенично-ржаной;

гречневая крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макароны отечественного производства;

молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);

масло подсолнечное;

яйца куриные категории С1;

тушка птицы (курицы);

масло сливочное.

Инициативу объясняют тем, что цены на эти продукты выросли на 12-23% из-за подорожания газа. В правительстве считают, что госрегулирование сможет «стабилизировать ценовую ситуацию».

Как сообщали Власти, в декабре 2021 года группа народных депутатов предложила вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания.

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Тэги: Кабмин, цены, государственное регулирование