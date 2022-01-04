Смертельное ДТП под Броварами: УАЗ влетел в Volkswagen

В Киевской области под Броварами произошло очередное смертельное ДТП.

Автомобили получили серьезные повреждения в результате столкновения



Об этом сообщает полиция Киевской области. ДТП произошло 11 января примерно в 13:50.

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Между селами Богдановка и Шевченково столкнулись «УАЗ» и «Volkswagen Bora».

Причиной ДТП стало то, что 47-летний воитель «УАЗа» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Volkswagen Bora».

В результате ДТП погиб пассажир «УАЗа», о других пострадавших не сообщается.

Полиция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП и призывает водителей быть осторожными и внимательными на дороге, особенно в зимний период.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове произошла серьезная авария на окружной дороге города.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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