Смертельное ДТП под Броварами: УАЗ влетел в Volkswagen
В Киевской области под Броварами произошло очередное смертельное ДТП.
Об этом сообщает полиция Киевской области. ДТП произошло 11 января примерно в 13:50.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Между селами Богдановка и Шевченково столкнулись «УАЗ» и «Volkswagen Bora».
Причиной ДТП стало то, что 47-летний воитель «УАЗа» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Volkswagen Bora».
В результате ДТП погиб пассажир «УАЗа», о других пострадавших не сообщается.
Полиция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП и призывает водителей быть осторожными и внимательными на дороге, особенно в зимний период.
Как ранее сообщали Власти, в Харькове произошла серьезная авария на окружной дороге города.