Марихуана претендует стать средством профилактики и лечения Covid-19

Соединения в каннабисе – каннабиноиды блокируют проникновение в клетки организма человека вируса SARS-CoV-2 и его новых штаммов.

Соединения в каннабисе могут предотвратить заражение вирусом, вызывающим Covid-19



Исследования американских ученых Университа Орегоныа установили, что соединения каннабиса предотвращают заражение вирусом Covid-19, путем блокирования его проникновения в клетки организма человека.

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Отчет об исследовании «Каннабиноиды блокируют клеточное проникновение SARS-CoV-2 и новых вариантов» был опубликован в журнале Natural Products. Исследователи обнаружили, что две каннабиноидные кислоты, обычно встречающиеся в разновидностях каннабиса, каннабигероловая кислота или CBGA, и каннабидиоловая кислота, также известная как CBDA, могут связываться с шиповидным белком SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим Covid-19.

Связываясь с шиповидным белком вируса, соединения могут предотвратить проникновение вируса в клетки, таким образом, блокируя процесс заражения организма.

«Биодоступные перорально и с долгой историей безопасного использования человеком эти каннабиноиды, выделенные или содержащиеся в экстрактах конопли, могут предотвращать, а также лечить инфекцию SARS-CoV-2», — пишут исследователи в аннотации к исследованию.

Исследование проводилось под руководством Ричарда ван Бримена, исследователя из Глобального инновационного центра конопли штата Орегон в Фармацевтическом колледже и Института Линуса Полинга, в сотрудничестве с учеными из Университета здоровья и науки Орегона. Ван Бриман сказал, что изученные каннабиноиды широко распространены и легко доступны. «Эти каннабиноидные кислоты в изобилии содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли», — сказал ван Бримен, цитируемый местными СМИ. «Они не являются контролируемыми веществами, такими как ТГК, психоактивный ингредиент марихуаны, и имеют хороший профиль безопасности для людей».

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