Россия и НАТО обсудили гарантии безопасности и Украину: подробности
В Брюсселе прошло заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и гарантии безопасности.
Заседание продлилось четыре часа. После этого начался брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Он назвал встречу ”непростой дискуссией».
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По его словам, разногласия значительные и их будет нелегко преодолеть.
«Союзники подтвердили политику открытых дверей НАТО», – отметил генсек, имея в виду, отказ давать юридические гарантии по непринятию Украины в альянс.
Конкретно по Украине Столтенберг уточнил, что каждая страна может сама выбирать свой путь.
«Только Украина и 30 стран НАТО могут принимать решения о готовности вступления, Россия здесь не может накладывать вето», – заявил генеральный секретарь.
Также он предупредил, что альянс может усилить военное присутствие на территории союзников на востоке в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
По словам Столтенберга, стороны могут обсудить вопрос «транспарентности» учений и ограничения распространения ракет и ядерного оружия.
В целом генсек назвал встречу с Россией «полезной».
Он подчеркнул, что НАТО и Россия подтвердили намерение продолжать диалог, а страны альянса заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с Россией.
Кроме того, Россия и НАТО договорились восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе.
Как сообщали Власти, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Россия могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий.