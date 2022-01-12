Почему Украина должна стать Меккой для беженцев из Казахстана и не только

Протесты в Казахстане отозвались эхом в сердцах сознательных украинцев — уж слишком происходящее напоминает нашу Революцію гідності — вот только с печальным, как видим, финалом.

Протесты в Казахстане отозвались эхом в сердцах сознательных украинцев — уж слишком происходящее напоминает нашу Революцію гідності — вот только с печальным, как видим, финалом. Россия, страна-агрессор, вошла в Казахстан и помогает действующей власти усмирить активистов. Российские СМИ уже окрестили их террористами, боевиками; публикуют жуткую новость о том, как протестующие якобы отрезали голову силовику. Знакомая тактика, правда? Украина, несмотря на все эти технологии, смогла победить и отстоять свой выбор. Именно поэтому наши граждане сразу встали на сторону казахских оппозиционных активистов.

«НЕТ – ДИКТАТУРЕ»

Так, 6 января украинцы пришли с плакатами «Нет — диктатуре, да — солидарности» к посольству Казахствана в Киеве. А 8 января на майдане Незалежности в Киеве украинские активисты подняли в небо гигантский флаг Казахстана, чтобы поддержать протестующих. Прошёл пикет в поддержку Казахстана и в центре Харькова.

«Президент Казахстана Токаев вместо диалога с оппозицией, поиска компромисса и мирного выхода из кризиса отдал приказ потопить в крови акции протестов. Безоружных казахов начали расстреливать из автоматического оружия. Именно такой сценарий хотел реализовать Кремль в 2014 году, оккупировав всю Украину по просьбе Януковича. Оперативно реагируя на эти угрозы, реанимировав наши Вооруженные Силы, перебросив войска на север и восток страны, подавив сепаратистские мятежи от Харькова до Одессы, мы смогли тогда сорвать путинский план оккупации Украины», – написал в соцсетях один из лидеров Евромайдана Александр Турчинов.

Его поддерживает писательница Оксана Забужко. Она тоже уверена, что в Казахстане Россия делает то, что не смогла провернуть в нашей стране в 2013-2014 году.

«Какое же это счастье, что нас тогда было так много, что их «технология» об нас обломалась: забрав, правда, десятки жизней, но спасая сотни тысяч», – отмечает Забужко.

ПРОГРЕССИВНЫЕ КАЗАХИ ПОЕДУТ В УКРАИНУ

Неудивительно, что именно наша страна, где революция всё-таки победила и где есть граждане, поддерживающие демократию и народную волю, стала точкой притяжения для казахской оппозиции.

В Киеве проживают Айдос и Наталья Садыковы – авторы телеграм-канала БӘСЕ, который активно освещает протесты в Казахстане. Его уже окрестили «казахской Нехтой».

А создатель движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, который бежал во Францию от преследований на родине (стоило возглавить демократическую силу, как его тут же обвинили в организации убийства председателя правления банка БТА — хороший способ избавиться от неугодного оппозиционера) на своей странице в Facebook опубликовал обращение к протестующим и призвал скоординировать действия для свержения режима Назарбаева.

«Собираемся возле акиматов. Если мы соберём десятки, сотни тысяч людей, то полиция перейдёт на сторону народа!» — написал Аблязов и указал для связи мессенджеры с украинскими номерами телефонов.

Правда, не успел он это сделать, как координатора «Демократического выбора Казахстана» Заманбека Тлеулиева избили неизвестные в штатском, а его соратника Элдоса Насыпбекова посетили с проверкой сотрудники Службы безопасности Украины. Отдельные политологи сразу начали заявлять в эфире, что влияние Аблязова и «ДВК» на казахские протесты преувеличено.

Тем не менее, тот факт, что филиал «ДВК» работает в Украине, говорит о том, что наша страна становится прибежищем для сторонников демократических преобразований из стран СНГ. Мы уже приютили многих белорусов, бежавших от режима Лукашенко, теперь в Украину перебираются прогрессивные казахи.

На днях в Киеве ещё одна акция на Михайловской площади: несколько сотен активистов вышли с плакатами: «Say NO to Putin» («Скажи НЕТ Путину»), «Free Kazakhstan» («Освободите Казахстан») и «Украинцы будут сопротивляться». Там выступила оппозиционная журналистка из Казахстана Жанара Ахметова.

«Украина – страна, которая имеет независимую власть, независимые СМИ, независимый парламент. В нашей стране предатели сдали не просто часть территории, они сдали весь Казахстан на откуп бандитам из Кремля», – заявила она.

В МВД Казахстана заявили о 20 тысячах человек, которые прибыли в страну. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже назвал протесты «террористической атакой с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан, а также с Ближнего Востока». Уже понятно, что ничего хорошего эти самые 20 тысяч человек в Казахстане не ждёт, и Украине следует принять их в качестве беженцев.

Власти Казахстана уже арестовали огромное количество людей, якобы причастных к протестам. И их число постоянно растет. На Западе уже осудили введение «миротворцев» ОДКБ (читай — России). С резкими заявлениями выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен. Вполне возможно, что под давлением Запада Казахстан отпустит задержанных. Кто-то сможет покинуть страну самостоятельно. Куда им идти? На родине им теперь точно не дадут спокойно жить. А значит, скорее всего, оппозиционеры поедут именно к нам, в Украину.

Хотя официальный Киев пока воздерживается от громких заявлений по ситуации в Казахстане, неофициально мы готовы принимать прогрессивных представителей стран СНГ, выступающих за демократию и не пострадавших, как и украинцы, от агрессии Москвы.

УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ПРЕСЛЕДУЕМЫХ

Наша страна давно не боится становиться убежищем для преследуемых мусульман: в 2014 году из Крыма в разные области Украины семьями переезжали сторонники организации «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами», которую в России объявили экстремистской. Последователи «Хизб-ут Тахрир» уже восьмой год живут с украинцами бок о бок: наше общество вот так, не на словах, а на деле показывает, какой нужно быть европейской стране.

В Офисе Президента заявляли о готовности принять 5000 афганских беженцев. Необходимо готовиться к приёму не меньшего, а то и большего количества беженцев из Казахстана. Они, прекрасно понимая, что такое российская агрессия, могут объединиться с украинцами против страны, которая пытается задавить очаги демократии, возникающие по-соседству.

«Планы Путина [в отношении Украины] не меняются из-за Казахстана», – отмечает директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

В высоких киевских кабинетах это прекрасно понимают и знают, что нам понадобится любая помощь, чтобы противостоять возможному вторжению. Европа и НАТО не горят желанием бросать свои вооружённые силы на помощь украинцам, поэтому нужно искать резервы самим: 20 тысяч казахских беженцев — хорошая сила, на которую можно рассчитывать.

Источник: NEW KOBZAR