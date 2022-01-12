После метро в Киеве “заминировали” два аэропорта и восемь ТРЦ
В Киеве после шквала сообщений о “минировании” полицейские и взрывотехники ищут бомбы на четырех станциях метро, в нескольких ТРЦ и в двух аэропортах.
Сначала поступило сообщение о минировании станций метро «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».
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Через некоторое время “заминировали” станции «Театральная» «Вокзальная».
После этого на электронную почту СБУ поступило сообщение о «минировании» нескольких торговых центров и аэропортов «Киев» и «Борисполь».
Во всех местах была проведена эвакуация людей и начаты проверки с привлечением взрывотехнической службы и кинологов.
Как сообщали Власти, в Киеве станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.