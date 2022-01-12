После метро в Киеве “заминировали” два аэропорта и восемь ТРЦ

В Киеве после шквала сообщений о “минировании” полицейские и взрывотехники ищут бомбы на четырех станциях метро, в нескольких ТРЦ и в двух аэропортах.

На Киев обрушился шквал сообщений о минировании



Сначала поступило сообщение о минировании станций метро «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Через некоторое время “заминировали” станции «Театральная» «Вокзальная».

После этого на электронную почту СБУ поступило сообщение о «минировании» нескольких торговых центров и аэропортов «Киев» и «Борисполь».

Во всех местах была проведена эвакуация людей и начаты проверки с привлечением взрывотехнической службы и кинологов.

Как сообщали Власти, в Киеве станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев, минирование