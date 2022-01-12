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16:23 12 Января 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

После метро в Киеве “заминировали” два аэропорта и восемь ТРЦ

В Киеве после шквала сообщений о “минировании” полицейские и взрывотехники ищут бомбы на четырех станциях метро, в нескольких ТРЦ и в двух аэропортах.

На Киев обрушился шквал сообщений о минировании

Сначала поступило сообщение о минировании станций метро «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

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Через некоторое время “заминировали” станции  «Театральная» «Вокзальная».

После этого на электронную почту СБУ поступило сообщение о «минировании» нескольких торговых центров и аэропортов «Киев» и «Борисполь».

Во всех местах была проведена эвакуация людей и начаты проверки с привлечением взрывотехнической службы и кинологов.

Как сообщали Власти, в Киеве станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и пересадка закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, минирование
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