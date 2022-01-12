НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
23:52 12 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Не дожил год до столетия: правнук Льва Толстого умер в нищете в США

Сергей Толстой был единственным сыном графини Веры Толстой, внучки Льва Толстого, и чешского предпринимателя Одо Баковского.

С возрастом правнук русского классика практически ослеп и оглох, у него были проблемы с сердцем.

Об этом пишет The Washington Post.

Он скончался в возрасте 99 лет в хосписе в городе Бетесда, штат Мэриленд.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Сергей Толстой родился 20 октября 1922 года на территории тогдашней Югославии. Первую половину жизни провел в Европе, после окончания Второй мировой войны служил в армии США переводчиком.

В 1950-е годы жил в Париже, приобщился к казино и азартным играм. Со временем это стало его основным занятием. В США, куда он переехал в конце 1960-х, делал ставки на скачках, но не сумел заработать больших денег.

«Я живу как богема, – рассказывал он. – Я попрошайничаю, одалживаю и ворую».

Последние 30 лет потомок русского классика прожил в приюте для малоимущих.

«Многие богатые дамы хотели выйти за меня замуж и стать графиней Толстой. Сейчас уже слишком поздно, но я мог бы стать миллионером», – говорил Сергей Толстой.

Ранее Власти писали, что один из праправнуков русского классика живет в Новосибирске. Геннадий Мурыгин-Толстой, как и его великий предок, пишет книги и весьма падок на прекрасный пол.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, правнук
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.01.2022 18:59
В США подготовили персональные санкции против Путина
ТОР
12.01.2022 18:29
В KFC будут продавать блюда из синтетической курятины
ТОР
12.01.2022 13:48
В Минобороны на постоянной основе начали работать советники США: чем занимаются
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ретроградный Меркурий 14 января – 4 февраля: что ждет и как не накосячить

02:28  Мир

Путина оберегают 13 сибирских шаманов, он кровью подписал контракт с дьяволом – мольфарка

01:15  Украина

Не дожил год до столетия: правнук Льва Толстого умер в нищете в США

23:52  Мир

Порошенко оказался в Брюссель в день переговоров НАТО с Россией, чтобы защитить себя, – Politico

19:11  Украина

В США подготовили персональные санкции против Путина

18:59  Мир

В KFC будут продавать блюда из синтетической курятины

18:29  Мир

В Одессе “заминировали” главную елку и пообещали взрыв нескольких бомб

17:17  Украина

Германия хочет выключить Telegram

17:17  Мир

После метро в Киеве “заминировали” два аэропорта и восемь ТРЦ

16:23  Украина

Почему Украина должна стать Меккой для беженцев из Казахстана и не только

16:16  Украина

Россия и НАТО обсудили гарантии безопасности и Украину: подробности

15:50  Мир

Смертельное ДТП под Броварами: УАЗ влетел в Volkswagen

15:28  Украина

На Волыни в реке нашли тело 13-летнего ребенка

15:19  Украина

После “єПідтримки” у Зеленского хотят запустить “єСубсидiю”

15:07  Украина

Есть решение суда о задержании Порошенко – адвокат

15:06  Украина

Когда уберут главную елку в Киеве: названа дата

14:53  Украина

Вышел зайчик погулять: телеканал “Рада” оконфузился во время выступления Шмыгаля

14:52  Украина

Не дожил год до столетия: правнук Льва Толстого умер в нищете в США

23:52 Мир

Вышел зайчик погулять: телеканал “Рада” оконфузился во время выступления Шмыгаля

14:52 Украина

В Киеве на Печерске пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Видео

09:34 Украина

Под Киевом легковушка влетела в “Камаз”: водитель погиб. Фото

07:21 Украина

В Украине объявили о начале новой волны COVID-19

07:00 Украина

Женщину растерзали дикие звери, когда ее авто сломалось в поле

23:46 Мир

В Арктике в результате загадочного инцидента поврежден оптоволоконный кабель: подозревают Россию

21:02 Мир

Смертельное ДТП в Одессе: фура смяла легковушку и снесла бетонный столб. Видео

17:32 Украина

В Киеве «заминировали» все школы

16:30 Украина

Избежать “цветных революций”: Путин предложил разместить российские войска во всех странах ОДКБ

10:07 Мир

В США – новый рекорд по госпитализации с COVID-19 с начала пандемии

06:24 Мир

Новости | NetGameSlots.com