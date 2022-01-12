Не дожил год до столетия: правнук Льва Толстого умер в нищете в США

Сергей Толстой был единственным сыном графини Веры Толстой, внучки Льва Толстого, и чешского предпринимателя Одо Баковского.

С возрастом правнук русского классика практически ослеп и оглох, у него были проблемы с сердцем.



Об этом пишет The Washington Post.

Он скончался в возрасте 99 лет в хосписе в городе Бетесда, штат Мэриленд.

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Сергей Толстой родился 20 октября 1922 года на территории тогдашней Югославии. Первую половину жизни провел в Европе, после окончания Второй мировой войны служил в армии США переводчиком.

В 1950-е годы жил в Париже, приобщился к казино и азартным играм. Со временем это стало его основным занятием. В США, куда он переехал в конце 1960-х, делал ставки на скачках, но не сумел заработать больших денег.

«Я живу как богема, – рассказывал он. – Я попрошайничаю, одалживаю и ворую».

Последние 30 лет потомок русского классика прожил в приюте для малоимущих.

«Многие богатые дамы хотели выйти за меня замуж и стать графиней Толстой. Сейчас уже слишком поздно, но я мог бы стать миллионером», – говорил Сергей Толстой.

Ранее Власти писали, что один из праправнуков русского классика живет в Новосибирске. Геннадий Мурыгин-Толстой, как и его великий предок, пишет книги и весьма падок на прекрасный пол.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, правнук