Россия пригрозила НАТО войной в случае расширения альянса

Если НАТО продолжит расширение на восток путем приема в свой состав других стран, Россия будет вынуждена дать военный ответ.

Грушко заявил об угрозах для России из-за расширения НАТО



Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время брифинга.

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По его словам, расширение НАТО на восток представляет угрозу для РФ. Поэтому Россия примет все меры, если НАТО будет угрожать ее безопасности расширением состава на восток.

«Будем принимать все меры — политические и военно-технические — для того, чтобы не допустить какого-либо ограничения законных интересов оборонной безопасности России», — заявил Грушко.

Как сообщали Власти, в Брюсселе прошло заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и гарантии безопасности.

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Тэги: Россия, НАТО