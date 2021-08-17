Скандал в британской королевской семье: принца Эндрю обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Федеральный судья в Нью-Йорке в среду, 12 января, отказал принцу Эндрю в ходатайстве о прекращении иска об изнасиловании несовершеннолетней.

Принц Эндрю является вторым сыном королевы Великобритании Елизаветы II.



Об этом сообщает CNN.

61-летний принц продолжает категорически отрицать обвинения, предъявленные ему Вирджинией Джуффре (до замужества – Робертс).

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Иск Джуффре в отношении принца Эндрю – гражданский. Федеральный суд Манхэттена принял его к рассмотрению летом прошлого года.

Джуффре утверждает, что 20 лет назад, когда ей было 17, она подвергалась сексуальной эксплуатации со стороны ныне покойного миллиардера-финансиста Джеффри Эпштейна.

По словам Джуффре, ей приходилось оказывать сексуальные услуги и друзьям Эпштейна, среди которых были знаменитые и состоятельные люди. Джуффре утверждает, что среди них был и герцог Йоркский.

Все обвинения принц Эндрю категорически отвергает, говорит, что никогда не встречался с Вирджинией, а их совместное фото называет подделкой.

Адвокаты принца также настаивали на том, что по судебному соглашению 2009 года, Джуффре, получившая от Эпштейна отступные, обязалась ни с кем не судиться по этому делу.

В ходе рассмотрения гражданского иска в суде Нью-Йорка, назначенного на осень этого года, у принца Эндрю будет шанс оправдаться. Так что, скорее всего, дело закончится внесудебным договором.

Ранее Власти писали, что в американский суд подан иск против британского принца Эндрю, герцога Йоркского. Истица обвинила представителя королевской семьи в сексуальном насилии.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: изнасилование, Великобритания, несовершеннолетние, принц Эндрю