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Главная » Украина » Общество
10:08 13 Января 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Госдеп США снова предостерег граждан от посещения Украины из-за возможного вторжения России

Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросших угроз со стороны России.

Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам не ездить в Украину из-за угрозы российского вторжения.

Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.

Продолжает поступать информация о дальнейшей военной активности России у границ Украины, в аннексированном Крыму и на Донбассе, отмечают в Госдепартаменте США. Поэтому «условия безопасности могут измениться без уведомления».

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«Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги», – подчеркнули в Госдепартаменте.

Последние рекомендации Госдепартамента США не ездить в Украину были опубликованы 20 декабря.

Как писали Власти, гражданам США советовали не ездить в Украину из-за COVID-19, а также из-за возросших угроз со стороны России.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: американцы, Госдепартамент США, российское вторжение
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