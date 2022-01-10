Госдеп США снова предостерег граждан от посещения Украины из-за возможного вторжения России
Государственный департамент продолжает советовать гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросших угроз со стороны России.
Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.
Продолжает поступать информация о дальнейшей военной активности России у границ Украины, в аннексированном Крыму и на Донбассе, отмечают в Госдепартаменте США. Поэтому «условия безопасности могут измениться без уведомления».
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«Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги», – подчеркнули в Госдепартаменте.
Последние рекомендации Госдепартамента США не ездить в Украину были опубликованы 20 декабря.
Как писали Власти, гражданам США советовали не ездить в Украину из-за COVID-19, а также из-за возросших угроз со стороны России.