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10:05 13 Января 2022 45 Комментарии
Под Киевом полыхает масштабный пожар
В Бородянке под Киевом вспыхнул масштабный пожар в помещении склада автомобильных шин.
Площадь пожара составляет 1000 кв. метров
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС. Огонь охватил площадь в около 1000 квадратных метров.
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«В Бородянке, что на Киевщине, на складе недействующего ныне завода «Борекс», горят использованные автомобильные шины», – сказано в сообщении.
По информации спасателей, жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая.
К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.
Как сообщали Власти, в воскресенье, 9 января, в многоквартирном доме для бедных в Бронксе вспыхнул пожар из-за неисправного обогревателя.
Тэги: Киев, пожар
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