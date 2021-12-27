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10:05 13 Января 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Под Киевом полыхает масштабный пожар

В Бородянке под Киевом вспыхнул масштабный пожар в помещении склада автомобильных шин.

Площадь пожара составляет 1000 кв. метров

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС. Огонь охватил площадь в около 1000 квадратных метров.

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«В Бородянке, что на Киевщине, на складе недействующего ныне завода «Борекс», горят использованные автомобильные шины», – сказано в сообщении.

По информации спасателей, жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая.

К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

Как сообщали Власти, в воскресенье, 9 января, в многоквартирном доме для бедных в Бронксе вспыхнул пожар из-за неисправного обогревателя.

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Тэги: Киев, пожар
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