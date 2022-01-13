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Главная » Украина » Общество
11:08 13 Января 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Еще в одной области Украины ухудшились COVID-показатели до “оранжевого” уровня

В Украине по данным на 13 января уже три области соответствуют показателям “оранжевой” зоны карантина.

Ивано-Франковская область стала "оранжевой"

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Минздрава.

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К  Сумской и Херсонской областям добавилась сегодня еще Ивано-Франковская. В регионе вырос коэффициент выявления случаев инфицирования – зс 16,9% до  22,1%.

В «оранжевых» Сумской и Херсонской областях продолжают расти коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом и динамика уровня госпитализаций больных.

Зато в Днепропетровской области несколько дней подряд уровень заболеваемости коронавирусом соответствует показателям «зеленой» зоны.

Индикаторы уровней эпидопасности на 13 января

Индикаторы уровней эпидопасности на 13 января

Как сообщали Власти, за прошедшие сутки по состоянию на утро 13 января в Украине зафиксировано 10 046 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 191 человек.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19, карнатин
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