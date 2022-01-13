Еще в одной области Украины ухудшились COVID-показатели до “оранжевого” уровня

В Украине по данным на 13 января уже три области соответствуют показателям “оранжевой” зоны карантина.

Ивано-Франковская область стала "оранжевой"



Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Минздрава.

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К Сумской и Херсонской областям добавилась сегодня еще Ивано-Франковская. В регионе вырос коэффициент выявления случаев инфицирования – зс 16,9% до 22,1%.

В «оранжевых» Сумской и Херсонской областях продолжают расти коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом и динамика уровня госпитализаций больных.

Зато в Днепропетровской области несколько дней подряд уровень заболеваемости коронавирусом соответствует показателям «зеленой» зоны.

Как сообщали Власти, за прошедшие сутки по состоянию на утро 13 января в Украине зафиксировано 10 046 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 191 человек.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19, карнатин