В Кривом Роге заминировали школы
Неизвестный сообщил о минировании множества школ в Кривом Роге.
Об этом сообщает «one.kr.ua».
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В Металлургическом и Центрально-Городском районе Кривого Рога сообщили о массовом минировании школ.
В данный момент неизвестно какое именно количество учебных заведений заминировано, или это касается всех школ упомянутых районов.
Из-за этого власти отменяют занятия в учебных заведениях, родителей просят не приводит детей в школы.
Занятия не начнутся пока не закончится проверка школ спецслужбами, всех кто все таки привел своих детей на уроки разворачивают домой. Уроки будут проходить в онлайн формате дома.
Отмечается, что проверки могут серьезно затянутся, так как «заминированных» учебных заведений много.
Как ранее сообщали Власти, после метро в Киеве “заминировали” два аэропорта и восемь ТРЦ.