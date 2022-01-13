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12:22 13 Января 2022 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

В Кривом Роге заминировали школы

Неизвестный сообщил о минировании множества школ в Кривом Роге.

На время проверок, уроки будут проходить в онлайн формате дома

Об этом сообщает «one.kr.ua».

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В Металлургическом и Центрально-Городском районе Кривого Рога сообщили о массовом минировании школ.

В данный момент неизвестно какое именно количество учебных заведений заминировано, или это касается всех школ упомянутых районов.

Из-за этого власти отменяют занятия в учебных заведениях, родителей просят не приводит детей в школы.

Занятия не начнутся пока не закончится проверка школ спецслужбами, всех кто все таки привел своих детей на уроки разворачивают домой. Уроки будут проходить в онлайн формате дома.

Правоохранители у одной из школы Кривого Рога

Отмечается, что проверки могут серьезно затянутся, так как «заминированных» учебных заведений много.

Как ранее сообщали Власти, после метро в Киеве “заминировали” два аэропорта и восемь ТРЦ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: школы, кривой рог, минирование
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