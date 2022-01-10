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12:37 13 Января 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

В Кривом Роге за рулем маршрутки умер водитель

В Кривом Роге на дороге во время движения умер водитель микроавтобуса.

По предварительным данным, у водителя микроавтобуса остановилось сердце

Об этом сообщает «one.kr.ua». Инцидент произошел сегодня, 13 января рано утром.

В Кривом Роге на улице Светлогорской непосредственно за рулем во время движения скончался водитель микроавтобуса «Богдан». Погибшему было около 60 лет, его личность сейчас устанавливают правоохранители.

В результате смерти водителя за рулем своего авто никто не пострадал — неуправляемый микроавтобус никуда не врезался и никого не сбил. Напротив, «Богдан» медленно остановился посреди проезжей части.

Увидевшие это очевидцы и вызвали полицию, заподозрив что-то неладное.

Погибший водитель

Сообщается, что микроавтобус выполнял регулярные перевозки, однако не был общественным транспортом, поэтому на момент происшествия в салоне кроме водителя никого не было.

По предварительным данным, у водителя микроавтобуса остановилось сердце — это подтвердит или опровергнет судмедэкспертиза.

Место происшествия

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на Северном мосту водитель потерял сознание и после столкновения с другим авто умер.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, водитель, кривой рог, микроавтобус
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