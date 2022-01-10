В Кривом Роге за рулем маршрутки умер водитель
В Кривом Роге на дороге во время движения умер водитель микроавтобуса.
Об этом сообщает «one.kr.ua». Инцидент произошел сегодня, 13 января рано утром.
В Кривом Роге на улице Светлогорской непосредственно за рулем во время движения скончался водитель микроавтобуса «Богдан». Погибшему было около 60 лет, его личность сейчас устанавливают правоохранители.
В результате смерти водителя за рулем своего авто никто не пострадал — неуправляемый микроавтобус никуда не врезался и никого не сбил. Напротив, «Богдан» медленно остановился посреди проезжей части.
Увидевшие это очевидцы и вызвали полицию, заподозрив что-то неладное.
Сообщается, что микроавтобус выполнял регулярные перевозки, однако не был общественным транспортом, поэтому на момент происшествия в салоне кроме водителя никого не было.
По предварительным данным, у водителя микроавтобуса остановилось сердце — это подтвердит или опровергнет судмедэкспертиза.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве на Северном мосту водитель потерял сознание и после столкновения с другим авто умер.