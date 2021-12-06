Украина возвращается в космос: ракета Маска выведет на орбиту спутник Сич-2-30. Трансляция

Ракеты Falcon 9 компании SpaceX сегодня выведет на орбиту украинский спутник Сич-2-30.

Первые изображения Сич-2-30 должны быть отправлены через несколько часов после запуска



Запуск будет транслироваться на YouTube-канале SpaceX.

Сегодня, 13 января в 17:30 на мысе Канаверал во Флориде (США) состоится запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Ракета Илона Маска выведет на орбиту Земли украинский оптический спутник Сич-2-30.

Спутник прослужит всего три года, и за это время будет выполнять съему поверхности планеты в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, а также будет мониторить ионосферу.

Для справки: Ионосфера, в общем значении — слой атмосферы планеты, сильно ионизированный вследствие облучения космическими лучами. У планеты Земля это верхняя часть атмосферы, состоящая из мезосферы, мезопаузы и термосферы, ионизированная главным образом облучением Солнца, — Wiki.

Среди задач спутника — мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизация экономики.

Первые изображения Сич-2-30 должны быть отправлены через несколько часов после запуска.

Спутник Сич-2-30 это модифицированный спутник Сич-2, прототип которого ранее запускался Украиной в 2011 году.

«Это прямой наследник, модернизированная версия Сич-2. Но некачественные компоненты заменили качественными, доработали программное обеспечение.

Мы считаем, что в Сич-2-30 будет более длительный срок существования. Он будет запущен другой ракетой на более низкую орбиту (ракетой SpaceX на орбиту на высоте 525 км), это придаст качеству изображению», — пояснил главный конструктор и начальник проектно-конструкторского бюро космических аппаратов «Конструкторского бюро»Южное» Константин Билоусов.

Тогда в разработке и запуске спутника Украине помогала Россия. Сич-2 был запущен в космос на базе в Оренбургской области России, однако уже в декабре 2012 года связь со спутником потеряли. Тогда оказалось, что причиной поломки спутника стал вышедший из строя элемент питания российского производства.

Как ранее сообщали Власти, украинский спутник «Сич-2-30″ успешно прошел все испытания и отправлен в США.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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