Украина возвращается в космос: ракета Маска выведет на орбиту спутник Сич-2-30. Трансляция
Ракеты Falcon 9 компании SpaceX сегодня выведет на орбиту украинский спутник Сич-2-30.
Запуск будет транслироваться на YouTube-канале SpaceX.
Сегодня, 13 января в 17:30 на мысе Канаверал во Флориде (США) состоится запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Ракета Илона Маска выведет на орбиту Земли украинский оптический спутник Сич-2-30.
Спутник прослужит всего три года, и за это время будет выполнять съему поверхности планеты в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, а также будет мониторить ионосферу.
Для справки: Ионосфера, в общем значении — слой атмосферы планеты, сильно ионизированный вследствие облучения космическими лучами. У планеты Земля это верхняя часть атмосферы, состоящая из мезосферы, мезопаузы и термосферы, ионизированная главным образом облучением Солнца, — Wiki.
Среди задач спутника — мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизация экономики.
Первые изображения Сич-2-30 должны быть отправлены через несколько часов после запуска.
Спутник Сич-2-30 это модифицированный спутник Сич-2, прототип которого ранее запускался Украиной в 2011 году.
«Это прямой наследник, модернизированная версия Сич-2. Но некачественные компоненты заменили качественными, доработали программное обеспечение.
Мы считаем, что в Сич-2-30 будет более длительный срок существования. Он будет запущен другой ракетой на более низкую орбиту (ракетой SpaceX на орбиту на высоте 525 км), это придаст качеству изображению», — пояснил главный конструктор и начальник проектно-конструкторского бюро космических аппаратов «Конструкторского бюро»Южное» Константин Билоусов.
Тогда в разработке и запуске спутника Украине помогала Россия. Сич-2 был запущен в космос на базе в Оренбургской области России, однако уже в декабре 2012 года связь со спутником потеряли. Тогда оказалось, что причиной поломки спутника стал вышедший из строя элемент питания российского производства.
Как ранее сообщали Власти, украинский спутник «Сич-2-30″ успешно прошел все испытания и отправлен в США.