Кремль назвал переговоры с США и НАТО неудачными: озвучены проблемы

В Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отметили, что диалог состоялся.

По принципиальным вопросам стороны не достигли согласия



Как сообщило Интерфакс, такую оценку озвучил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Переговоры о гарантиях безопасности в Европе, которых Россия потребовала от США и НАТО, прошли в последние дни в Женеве. Российская потребовала в первую очередь юридические гарантии о нерасширении НАТО.

«И на первых консультациях, и на вторых, на вчерашних, безусловно, были какие-то положительные нюансы. И были положительные элементы, которые можно, наверное, зачитывать в плюс. Но не эти нюансы и элементы были главной целью консультаций и не могли стать поводом для такого экстренного созыва этих консультаций”, – сказал Песков.

Он уточнил, что переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретный ответ на конкретно поставленные принципиальные вопросы.

“Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо. Это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», – сказал он.

Что касается возможностей продолжения переговоров, то по словам Пескова, в России никогда не было нехватки политической воли к продолжению диалога.

«И я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше. Но при одном понимании: по этим принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса. Должен быть конкретный результат, конкретный ответ», – сообщил пресс-секретарь.

Он также добавил, что по итогам двух раундов в ближайшие дни будут оформлены соответствующие документы.

Также Песков пояснил, почему Россия не хочет сама снизить градус напряженности. Этому якобы мешают заявления НАТО о дальнейшем расширении и приглашение в альянс Финляндии и Швеции.

«Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, которые требуют увеличить количество контингента у себя на территории. Нам что, нужно деэскалировать на этом фоне?», – сказал Песков.

Он также озвучил старую пропагандистскую мантру о том, что Россия может делать на своей территории все, что хочет.

«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно. Мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это тоже очень принципиальный момент», – подчеркнул спикер Путина.

Как сообщали Власти, в Брюсселе прошло заседание совета Россия-НАТО, на котором стороны обсудили ситуацию у украинских границ и гарантии безопасности.

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Тэги: Россия, НАТО, США