Заработали более $1 млн: украинские хакеры устраивали атаки и предоставляли “бандитский” сервис
В Украине задержали группу хакеров, которые взламывали системы государственных и коммерческих учреждений, в том числе и иностранных.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Сотрудники киберполиции Украины вместе с представителями американских и британских спецслужб провели масштабную операцию по задержанию группы украинских хакеров.
Злоумышленники осуществили атаки и взломы государственных и коммерческих учреждений, в том числе и иностранных. За время своего существования «хакерский сервис» заработал более $1 млн.
«Сервис» продавал свои услуги в даркнете и работал с вирусами, шпионским программным обеспечением и другими вредоносными программами.
Группу хакеров давно пытались отследить иностранные спецслужбы, некоторые из ее участников уже давно находились в розыске иностранных правоохранительных органов.
Основные услуги, которые предоставляли украинские хакеры:
- взлом системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации;
- распространение вирусов-вымогателей, которые шифруют имеющуюся на ПК информацию и требуют у пользователя «выкуп» за доступ к ним;
- осуществление DDoS-атак.
Заработанные нечестным путем деньги, хакеры обналичивали с помощью сложной и запутанной системы подставных лиц и онлайн-сервисов.
В ходе обысков, проведенных по месту проживания и пребывания злоумышленников, а также в их авто были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных незаконной деятельности лиц.
Как ранее сообщали Власти, украинский спутник «Сич-2-30″ успешно прошел все испытания и отправлен в США.