Заработали более $1 млн: украинские хакеры устраивали атаки и предоставляли “бандитский” сервис

В Украине задержали группу хакеров, которые взламывали системы государственных и коммерческих учреждений, в том числе и иностранных.

За время своего существования "хакерский сервис" заработал более $1 млн



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудники киберполиции Украины вместе с представителями американских и британских спецслужб провели масштабную операцию по задержанию группы украинских хакеров.

Злоумышленники осуществили атаки и взломы государственных и коммерческих учреждений, в том числе и иностранных. За время своего существования «хакерский сервис» заработал более $1 млн.

«Сервис» продавал свои услуги в даркнете и работал с вирусами, шпионским программным обеспечением и другими вредоносными программами.

Группу хакеров давно пытались отследить иностранные спецслужбы, некоторые из ее участников уже давно находились в розыске иностранных правоохранительных органов.

Основные услуги, которые предоставляли украинские хакеры:

взлом системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации;

распространение вирусов-вымогателей, которые шифруют имеющуюся на ПК информацию и требуют у пользователя «выкуп» за доступ к ним;

осуществление DDoS-атак.

Заработанные нечестным путем деньги, хакеры обналичивали с помощью сложной и запутанной системы подставных лиц и онлайн-сервисов.

В ходе обысков, проведенных по месту проживания и пребывания злоумышленников, а также в их авто были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных незаконной деятельности лиц.

Как ранее сообщали Власти, украинский спутник «Сич-2-30″ успешно прошел все испытания и отправлен в США.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Хакеры, СБУ, задержание