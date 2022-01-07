Заражает быстрее, переносится легче: в Минздраве назвали особенности “Омикрона”

Штамм «Омикрон» чаще заражает молодую возрастную группу, однако легче переносится.

Лучшая защита от коронавируса остается неизменной — правильное использование масок, соблюдение дистанции, регулярное мытье рук и вакцинация против COVID-19.



Об том сообщается в официальном Telegram-канале МОЗ Украины, со ссылками на научные исследования.

В Минздраве рассказали, что известно о новом штамме коронавируса, опираясь на новые данные научных исследований.

Факты о штамме «Омикрон», которые достоверно известны на данный момент:

«Омикрон» распространяется более интенсивно и эффективно в сравнении со штаммом «Дельта». Он в 2,9 раза более заразен, чем «Дельта».

«Омикрон» имеет меньший инкубационный период, который в среднем составляет около 3 суток.

С приходом нового штамма произошел сдвиг заболеваемости коронавирусом в сторону более молодой возрастной группы. Если средний возраст лиц, больных штаммом «Дельта», был 38,3 года, то у «Омикрона» – 30,8 года.

«Омикрон» увеличивает риск повторного заражения.. В случае с «Дельтой» он составлял около 2,5%, для «Омикрона» – более чем в 5 раз выше, 13%.

В странах, где «Омикрон» уже обнаружен, удвоение количества зараженных происходит каждые 1,53 дня.

Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных со штаммом «Омикрон» не наблюдается.

Данные указывают на снижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. По сравнению со штаммом «Дельта», случаи заболевания «Омикроном» имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице.

Риск попасть в реанимацию со штаммом «Омикрон» вполовину меньше, чем для «Дельты».

Только у 0,6% заболевших штаммом «Омикрон» были госпитализированы, по сравнению с 1,6% госпитализированных в результате заражения прошлыми штаммами коронавируса.

В публикации также отметили, что данные по госпитализациям не окончательны, ведь во многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственной госпитализацией пациентов.

К тому же большинство исследований были проведены в странах с высоким уровнем вакцинации населения, из-за чего меньшему количеству людей требуется госпитализация после заражения вирусом.

В МОЗ подчеркнули, что лучшая защита от коронавируса остается неизменной — правильное использование масок, соблюдение дистанции, регулярное мытье рук и вакцинация против COVID-19.

Как ранее сообщали Власти, ВОЗ назвала “Омикрон” особенно опасным для невакцинированных.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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