Кабмин утвердил порядок военной подготовки граждан к нацсопротивлению: что это значит

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации и осуществления общевоенной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Война станет делом каждого



Подробности описаны в постановлении правительства №1443 от 29 декабря 2021 года.

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Кого касается

Практически всех. В документе указано, что общевоенная подготовка граждан осуществляется в мирное время и особый период независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения и места жительства.

Подготовку будут проходить граждане допризывного, призывного возраста, военнообязанные, резервисты и все остальные, кто захочет приобщиться к национальному сопротивлению.

Зачем это надо

Целью подготовки названо формирование в обществе готовности к устойчивому сопротивлению агрессору, в том числе и в информационном пространстве.

Также предполагается, что подготовка воспитает патриотическое сознание и устойчивую мотивацию. Ну и даст гражданам знания и умения, необходимые для защиты Украины.

Общевоенная подготовка делится на начальную и базовую подготовку.

Начальная подготовка

Она формирует у граждан первичные общевоенные знания и специальные компетентности по оборонному сознанию, знакомит граждан с его местом и ролью в вооруженной защите Украины.

Начальная подготовка будет включена в Государственный стандарт образования всех уровней, начиная с среднего.

Базовая подготовка

Она осуществляется с целью подготовки гражданина, способного выполнять задачи как в мирное, так и военное время в боевых условиях. Это касается знаний, умений и навыков обращения с оружием и его применения, действий на поле боя, оказание домедицинской помощи, а также первичной психологической помощи (самопомощи).

Также граждан научат обращаться с самодельными взрывными устройствами и будут формировать “устойчивые морально-психологические качества, необходимые для защиты Украины”.

Базовая подготовка проводится Минобороны вместе с заинтересованными органами исполнительной власти, местными госадминистрациями, органами местного самоуправления, волонтерскими, общественными и спортивными организациями.

Кто этим будет заниматься

Согласно документу, ответственность за организацию общевоенной подготовки возлагается на: Министерство образования вместе с Министерством обороны (начальная подготовка); Минобороны вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти (базовая подготовка).

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Житомирскую область в четверг, 29 июля, объявил о подписании законов об увеличении численности ВСУ и о национальном сопротивлении.

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