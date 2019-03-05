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Главная » Украина » Общество
16:13 13 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Украине начали вести учет антибиотиков: как теперь их получить

Медицинские учреждения Украины обязали вести учет потребления антибиотиков.

В 2020 году по сравнению с 2018 годом, продажи антибиотиков в Украине выросли на 40%

Об этом сообщает Минздрав.

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Так, с 1 января 2022 года все медицинские учреждения Украины, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начали вести учет потребления антибиотиков. В список таки препаратов вошло 29 наименований лекарственных средств.

Учет антибиотиков позволит понять сколько и каких именно антибиотиков назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, а также оценить оправданность таких назначений.

Кроме того, в МОЗ ожидают, что учет подобных препаратов позволит обеспечить более эффективное лечение пациентов.

В МОЗ также напомнили, что с апреля 2022 года запланирован старт отпуска и выписки электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибиотики.

Для получения рецепта пациенту необходимо будет выполнить следующий алгоритм действий:

  • обратится к своему врачу;
  • врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);
  • также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве;
  • далее пациенту следует обратиться в аптечное учреждение, подключенное к ЕСОЗ, и сообщить номер рецепта;
  • фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач, и сможет выпустить лекарства.

Таким образом чиновники Минздрава пытаются предотвратить неправильное и избыточное применение антибиотиков. Известно, что частое применение антибиотиков приводит к снижению их эффективности или резистивности.

Резистивность — устойчивость бактерий к некоторым лекарствам, она осложняет или делает невозможным лечение различных инфекций.

Согласно тенденциям, украинцы стали чаще применять подобные препараты. В 2020 году по сравнению с 2018 годом, продажи антибиотиков выросли на 40%.

Для справки: Всемирная организация здравоохранения назвала проблему резистентности одной из 10 глобальных угроз стоящих перед человечеством.

По оценкам экспертов, к 2050 году каждые три секунды будет умирать один человек из-за того, что антибиотики больше не будут эффективны против инфекций.

Как ранее сообщали Власти, украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Украина, продажа, рецепты, Антибиотики, учет
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