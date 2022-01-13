Заявление МИД РФ о переговорах с США и НАТО обвалило российский рынок

Заявление замглавы МИД Сергея Рябкова о фактическом провале переговоров с США обвалило российский фондовый рынок.

Упали котировки акций и курс рубля



Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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На момент публикации индекс Мосбиржи снизился на 2,3 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии.

Лидерами падения стали акции «Сургутнефтегаза» (минус 4,97%), «Норникеля» (минус 4,9%), а также депозитарные расписки ретейлера FixPrice (минус 4,2%).

Курс доллара равнялся 75,1 рубля, что на 0,42 рубля, или на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Курс евро равнялся 86,1 рубля, что на 0,62 рубля, или на 0,7% ниже закрытия предыдущих торгов.

Обвал произошел на фоне заявлений Рябкова о том, что встречи с представителями США и НАТО не принесли значительных результатов, и не причин проводить их вновь в обозримом будущем.

Как сообщали Власти, в Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отметили, что диалог состоялся.

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