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16:26 13 Января 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

На Тернопольщине дерево убило опытного лесоруба

В Тернопольской области во время валки деревьев погиб молодой лесоруб.

Продолжается досудебное расследование

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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12 января в лесном массиве возле села Бильче-Золотое в ходе плановой рубки деревьев погиб 35-летний лесоруб. На мужчину упал ствол дерева, от полученных травм он скончался на месте.

Отмечается, что погибший уже давно работал на валке деревьев, и по словам его коллег, был довольно опытен в этом деле.

По факту гибели лесоруба в полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ.

Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали Власти, под Житомиром дикий кабан напал на полицейского.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, лес, тернопольская область, лесоруб
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