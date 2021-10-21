На Тернопольщине дерево убило опытного лесоруба

В Тернопольской области во время валки деревьев погиб молодой лесоруб.

Продолжается досудебное расследование



Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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12 января в лесном массиве возле села Бильче-Золотое в ходе плановой рубки деревьев погиб 35-летний лесоруб. На мужчину упал ствол дерева, от полученных травм он скончался на месте.

Отмечается, что погибший уже давно работал на валке деревьев, и по словам его коллег, был довольно опытен в этом деле.

По факту гибели лесоруба в полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ.

Продолжается досудебное расследование.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, лес, тернопольская область, лесоруб