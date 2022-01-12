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18:07 13 Января 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Днепре мужчина прыгнул в детский сухой бассейн и сломал ногу. Видео

В Днепре в результате несчастного случая в детском развлекательном центре мужчина сломал ногу.

По словам пострадавшего, сотрудник комплекса не только не остановил мужчину, но и разрешил сделать прыжок, сказав что он уже так делал

Об этом сообщает «Информатор».

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В развлекательном центре Crazy Land, который расположен на проспекте Богдана Хмельницкого, 31Д, произошел неприятный инцидент — на одном из детских аттракционов травмировался мужчина.

Мужчина прыгнул в сухой бассейн вместе со своим ребенком, в результате чего сломал ногу.

Представители развлекательного центра Сrazy Land отреагировали на инцидент заявив, что мужчина не покупал входной билет и не имел права пользоваться детскими аттракционами.

«…На детском аттракционе он мог быть только как сопровождающее лицо для ребенка. Он травмировался по собственной неосторожности. Он проигнорировал все правила безопасности и инструкции, которые размещены на входе в аттракцион, и залез на детский батут с поролоновой ямой. Правила запрещают находиться на нем тем, чей вес больше 25 кг, а рост — выше 120 см. Кроме этого, в поролоновую яму нельзя прыгать на прямых ногах», – заявили в администрации.

После огласки инцидента в СМИ на связь с журналистами вышел сам пострадавший. Он рассказал журналистам, что лично спросил у одного из сотрудников может ли он прыгнуть с ребенком в бассейн.

По словам пострадавшего, сотрудник комплекса не только не остановил мужчину, но и разрешил сделать прыжок, сказав что он уже так делал.

После того как выяснилось, что мужчина травмировался, сотрудник исчез, а администрация обещала связаться с пострадавшим позже, и обсудить вопрос компенсации.

По словам мужчина никто с ним до сих пор не связался.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре парень выбросил с балкона свою 20-летнюю девушку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: днепр, травма, тц
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