Нашла более 100 мин: умерла крыса-сапер Магава
Африканская сумчатая крыса по кличке Магава, награжденная «за смелость и преданность долгу» золотой медалью, умерла в возрасте восьми лет.
Об этом сообщается на сайте бельгийской организации APOPO, которая занималась дрессировкой животного.
Магава родился в Танзании в ноябре 2013 года. Здесь же в отделении APOPO он научился находить взрывчатку, используя свое удивительное обоняние. В Камбоджу переехал в 2016 году, где и начал свою карьеру.
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Магаве удалось отыскать в Камбодже более сотни противопехотных мин и неразорвавшихся снарядов.
В 2020 году Магава получил медаль «Животному за смелость и преданность долгу» (PDSA Gold Medal), которая считается аналогом креста Георга – высшей гражданской награды Великобритании.
Минувшим летом Магава ушел на пенсию.
«Все мы в APOPO переживаем потерю Магавы и благодарны за невероятную работу, которую он проделал», – говорится в сообщении.
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