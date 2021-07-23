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Главная » Мир » Общество
23:29 13 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нашла более 100 мин: умерла крыса-сапер Магава

Африканская сумчатая крыса по кличке Магава, награжденная «за смелость и преданность долгу» золотой медалью, умерла в возрасте восьми лет.

В 2020 году Магава получил медаль.

Об этом сообщается на сайте бельгийской организации APOPO, которая занималась  дрессировкой животного.

Магава родился в Танзании в ноябре 2013 года. Здесь же в отделении APOPO он научился находить взрывчатку, используя свое удивительное обоняние. В Камбоджу переехал в 2016 году, где и начал свою карьеру.

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Магаве удалось отыскать в Камбодже более сотни противопехотных мин и неразорвавшихся снарядов.

В 2020 году Магава получил медаль «Животному за смелость и преданность долгу» (PDSA Gold Medal), которая считается аналогом креста Георга – высшей гражданской награды Великобритании.

Минувшим летом Магава ушел на пенсию.

«Все мы в APOPO переживаем потерю Магавы и благодарны за невероятную работу, которую он проделал», – говорится в сообщении.

Ранее Власти писали, что ученые научили пчел находить мины.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: мины, крыса
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