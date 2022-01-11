Путин снова оконфузился с именем Токаева. Видео

Президент России Владимир Путин во второй раз оконфузился с именем президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Путин назвал Токаева "Кемилиевичем"



На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по поводу окончания “миротворческой” операции в Казахстане, которую транслировали по телевидению, он не смог вспомнить, как зовут Токаева.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего близкого партнера, союзника. Это оценка самого президента Казахстана…”, – сказал Путин и сделал заминку в этом месте, пытаясь вспомнить имя. Но, очевидно, это у него не получилось. Президент промямлил что-то под нос и чуть громче добавил “Камилиевича”.

Напомним, президента Казахстана зовут Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Как сообщали Власти, ранее Путин забыл имя своего коллеги из Казахстана и переименовал его в “Кемела”. Инцидент произошел во время онлайн-заседания ОДКБ.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев