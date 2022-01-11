Бокал шампанского и книга: раскрыт секрет хорошего сна Елизаветы II

У 95-летней королевы по-прежнему плотный рабочий график, а это означает, что хороший сон ей просто необходим для полноценного отдыха.

Ее Величество пьет Bollinger, Krug, Lanson или Pol Roger.



Об этом сообщает The Sun.

Чтобы спать, как королева, вы должны ложиться в постель в одно и то же время каждую ночь, отмечает издание. Ее Величество ложится в 23:00.

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Хотя эксперты обычно не рекомендуют употреблять алкоголь перед сном, но в небольшом количестве он может помочь расслабиться. Королева предпочитает перед сном бокал шампанского, затем немного читает.

По словам экспертов, королева спит восемь с половиной часов в сутки – столько и нужно спать здоровому человеку.

Легкие ежедневные физические упражнения в виде прогулок также полезны для хорошего сна.

При жизни принца Филиппа королева и ее муж предпочитали спать в отдельных спальнях. Спать отдельно – это правильно, отмечает издание. Даже врачи рекомендуют это, так как движения другого человека мешают заснуть по-настоящему глубоко.

Ранее Власти писали, что врачи запретили Елизавете II алкоголь.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Елизавета II, сон, шампанское