Бокал шампанского и книга: раскрыт секрет хорошего сна Елизаветы II
У 95-летней королевы по-прежнему плотный рабочий график, а это означает, что хороший сон ей просто необходим для полноценного отдыха.
Об этом сообщает The Sun.
Чтобы спать, как королева, вы должны ложиться в постель в одно и то же время каждую ночь, отмечает издание. Ее Величество ложится в 23:00.
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Хотя эксперты обычно не рекомендуют употреблять алкоголь перед сном, но в небольшом количестве он может помочь расслабиться. Королева предпочитает перед сном бокал шампанского, затем немного читает.
По словам экспертов, королева спит восемь с половиной часов в сутки – столько и нужно спать здоровому человеку.
Легкие ежедневные физические упражнения в виде прогулок также полезны для хорошего сна.
При жизни принца Филиппа королева и ее муж предпочитали спать в отдельных спальнях. Спать отдельно – это правильно, отмечает издание. Даже врачи рекомендуют это, так как движения другого человека мешают заснуть по-настоящему глубоко.
Ранее Власти писали, что врачи запретили Елизавете II алкоголь.