В Германии разоблачили врача с фиктивными COVID-сертификатами: в стране прошли массовые обыски
Полиция Германии провела обыски в домах в Баварии, Гессене и Баден-Вюртемберге из-за поддельных сертификатов о вакцинации.
Об этом сообщает Express.
Обыски начались утром в четверг, 13 января. Полицейские изымали карты вакцинации и смартфоны. Кроме того, у предполагаемых обладателей фиктивных сертификатов взяли кровь на анализ.
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В операции принимали участие более 200 полицейских.
Обыски проводились из-за того, что некий врач из округа Донау-Рис подозревается в выдаче сертификатов о вакцинации людям, не сделавшим прививок.
В ноябре прошлого года немецкие офицеры задержали 12 человек, подозреваемых в причастности к изготовлению и продаже фальшивых паспортов вакцинации. Они продавались по цене до 400 евро.
Ранее Власти писали, что в Нидерландах арестовали медсестер, которые торговали сертификатами о вакцинации.