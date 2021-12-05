В Германии разоблачили врача с фиктивными COVID-сертификатами: в стране прошли массовые обыски

Полиция Германии провела обыски в домах в Баварии, Гессене и Баден-Вюртемберге из-за поддельных сертификатов о вакцинации.

Полиция Германии провела обыски в сотне домов.



Об этом сообщает Express.

Обыски начались утром в четверг, 13 января. Полицейские изымали карты вакцинации и смартфоны. Кроме того, у предполагаемых обладателей фиктивных сертификатов взяли кровь на анализ.

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В операции принимали участие более 200 полицейских.

Обыски проводились из-за того, что некий врач из округа Донау-Рис подозревается в выдаче сертификатов о вакцинации людям, не сделавшим прививок.

В ноябре прошлого года немецкие офицеры задержали 12 человек, подозреваемых в причастности к изготовлению и продаже фальшивых паспортов вакцинации. Они продавались по цене до 400 евро.

Ранее Власти писали, что в Нидерландах арестовали медсестер, которые торговали сертификатами о вакцинации.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Германия, вакцинация, COVID-сертификаты