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Главная » Мир » Политика
07:34 14 Января 2022 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

Видели это в 2014-м: США заявили о подготовке Россией повода для вторжения в Украину

Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины, обвинив Киев в наступлении на Донбасс.

Салливан заявил о подготовке Россией поводов для вторжения

Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Американские спецслужбы определили, что Россия закладывает основу для возможности сфабриковать предлог для вторжения, в том числе с помощью диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке готовящегося нападения на российские войска на востоке Украины. Мы видели этот сценарий в 2014 году, и они готовят его снова», – сказал Салливан.

Он отметил, что США готовы и к такому развитию событий, но подтверждений того, что Кремль решится на военную операцию, пока нет.

По мнению советника президента, в Белом доме все еще считают, что «путь дипломатии может работать», но при этом США готовы к любому результату переговоров с Россией.

«Мы готовы к любым вариантам. Мы готовы достигать прогресса за столом переговоров. Мы готовы делать все возможное для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров и жесткого ответа на любую неприкрытую агрессию, которая может произойти», – подчеркнул Салливан.

Как сообщали Власти, Россия отказалась даже обсуждать требование США и НАТО отвести свои войска от украинской границы, поскольку они “абсолютно неприемлемые”.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, США, Россия - страна агрессор
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