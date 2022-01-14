Мяч на стороне Москвы: США озвучили три условия для России в рамках Минских соглашений

Прежде, чем требовать выполнения Минских соглашений от Украины, Россия должна обеспечить устойчивый режим прекращения огня, отвод тяжелого вооружения и доступ ОБСЕ на всю оккупированную территорию.

В Вене прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ



Как сообщило УНИАН, об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер во время виртуального брифинга по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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Украина участвовала в этом заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Карпентер подчеркнул, что украинская сторона сохраняет преданность выполнению Минских договоренностей 2014-2015 годов как способу урегулирования конфликта. При этом США полностью поддерживают предпринимаемые Киевом усилия.

При этом американский дипломат обратил внимание на ряд положений комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, принятый в 2015 году, которые нужно выполнить для того, чтобы Украина обеспечила суверенитет и территориальную целостность с полным контролем над ее международной границей.

“И первый элемент этой договоренности требует устойчивого режима прекращения огня, отвода тяжелого вооружения из согласованных зон и беспрепятственного доступа для наблюдателей ОБСЕ по всей территории части восточного Донбасса, которая находится под контролем России. И эти три условия не были выполнены. Поэтому, мяч на самом деле находится на российской стороне», – подчеркнул Карпентер.

По его словам, только после выполнения этих базовых условий безопасности можно продолжить работу над воплощением Минских договоренностей.

Как сообщали Власти, в Женеве 9 января прошел первый предварительный раунд переговоров по гарантиям безопасности между заместителем Госсекретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Обсуждение некоторых тем продолжилось заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.