ВОЗ одобрила два новых лекарства от COVID-19: что о них известно

В пятницу, 14 января, Всемирная организация здравоохранения внесла два новых лекарства в список рекомендованных для лечения COVID-19.

ВОЗ расширила арсенал средств для предотвращения тяжелых форм заболевания и смерти.



Об этом сообщает The Guardian.

ВОЗ расширила арсенал средств, наряду с вакцинами, для предотвращения тяжелых форм заболевания и смерти от коронавируса, отмечает издание.

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Тяжелую форму COVID-19 теперь предлагают лечить препаратом Baricitinib, который используется при ревматоидном артрите. А для людей с болезнью средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации организация рекомендует препарат Sotrovimab.

Рекомендации были составлены после нескольких клинических испытаний, в которых приняли участие более 4 тысяч человек с COVID-19 разной степени тяжести.

Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения этими лекарствами перевешивает риски побочных эффектов.

Ранее Власти писали, что Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило новый препарат для лечения COVID-19.

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Тэги: лекарства, коронавирус, Всемирная организация здравоохранения, пандемия COVID-19