Сенат США не поддержал санкции против “Северного потока-2”

55 сенаторов проголосовали за и 44 – против законопроекта о введении санкций в отношении газопровода, который строит российский «Газпром».

Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом.



Об этом сообщает Reuters.

Законопроект о санкциях, предложенный сенатором Тедом Крузом, предусматривал введение ограничений против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода.

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Тед Круз заявил, что голосование показало, что большинство в Сенате поддерживает строительству трубопровода, который продвигает президент России Владимир Путин.

В ответ сенатор-демократ Жанна Шахин, проголосовавшая против законопроекта, заявила, что он рискует нарушить единство США и Европы перед лицом российской агрессии, «вобьет клин» между США и их союзниками, особенно Германией.

Как писали Власти, группа сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом подготовила проект санкций в отношении высших российских военных и правительственных чиновников и лично президента Путина на тот случай, если Россия начнет вторжение в Украину.

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Тэги: санкции, Сенат США, Северный поток 2