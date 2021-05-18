НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:25 14 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сенат США не поддержал санкции против “Северного потока-2”

55 сенаторов проголосовали за и 44 – против законопроекта о введении санкций в отношении газопровода, который строит российский «Газпром».

Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом.

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект о санкциях, предложенный сенатором Тедом Крузом, предусматривал введение ограничений против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Тед Круз заявил, что голосование показало, что большинство в Сенате поддерживает строительству трубопровода, который продвигает президент России Владимир Путин.

В ответ сенатор-демократ Жанна Шахин, проголосовавшая против законопроекта, заявила, что он рискует нарушить единство США и Европы перед лицом российской агрессии, «вобьет клин» между США и их союзниками, особенно Германией.

Как писали Власти, группа сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом подготовила проект санкций в отношении высших российских военных и правительственных чиновников и лично президента Путина на тот случай, если Россия начнет вторжение в Украину.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: санкции, Сенат США, Северный поток 2
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.05.2021 23:00
США не будет применять санкции к оператору СП-2
ТОР
23.12.2019 09:16
Германия пыталась предотвратить санкции против Северного потока-2
ТОР
23.12.2019 06:41
Посол США в Германии заявил о «благодарности» Европы за санкции из-за «Северного потока-2»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Сенат США не поддержал санкции против “Северного потока-2”

09:25  Мир

ВОЗ одобрила два новых лекарства от COVID-19: что о них известно

08:58  Мир

Мяч на стороне Москвы: США озвучили три условия для России в рамках Минских соглашений

08:12  Мир

Видели это в 2014-м: США заявили о подготовке Россией повода для вторжения в Украину

07:34  Мир

Бойтесь и ждите худшего: хакеры взломали сайт Минобразования

06:11  Украина

Мужчина переболел COVID-19 и пожаловался на уменьшение пениса

00:21  Мир

Нашла более 100 мин: умерла крыса-сапер Магава

23:29  Мир

Бокал шампанского и книга: раскрыт секрет хорошего сна Елизаветы II

22:38  Мир

В Германии разоблачили врача с фиктивными COVID-сертификатами: в стране прошли массовые обыски

19:31  Мир

Пытался влиять на политику: в парламент Великобритании проник китайский агент

18:21  Мир

Путин снова оконфузился с именем Токаева. Видео

18:16  Мир

В Днепре мужчина прыгнул в детский сухой бассейн и сломал ногу. Видео

18:07  Украина

ГБР задержало экс-соратника Порошенко за взятку: названо его имя

18:06  Украина

Три в одном: сегодня украинцы отмечают Маланку, Щедрый вечер и Старый Новый год. Как встретить

17:35  Украина

Украина вернулась в космос: ракета Маска вывела на орбиту спутник Сич-2-30. Трансляция

17:29  Украина

Загадочно исчезнувшую в Ужгороде женщину нашли мертвой с пакетом на голове: предполагаемого убийцу задержали

17:15  Украина

На Тернопольщине дерево убило опытного лесоруба

16:26  Украина

Мяч на стороне Москвы: США озвучили три условия для России в рамках Минских соглашений

08:12 Мир

Путин снова оконфузился с именем Токаева. Видео

18:16 Мир

В Казахстане под музыку завершили операцию ОДКБ: начался вывод войск

10:40 Мир

Скандал в британской королевской семье: принца Эндрю обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

09:39 Мир

Россия поставила ультиматум Украине

09:13 Украина

Россия пригрозила НАТО войной в случае расширения альянса

07:10 Мир

Не дожил год до столетия: правнук Льва Толстого умер в нищете в США

23:52 Мир

Вышел зайчик погулять: телеканал “Рада” оконфузился во время выступления Шмыгаля

14:52 Украина

Смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто. Видео

11:41 Украина

Стало известно, что Украина получит в рамках “тайной” военной помощи от США

10:24 Украина

США поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

09:47 Мир

Новости | NetGameSlots.com