В России объявили внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил
В России объявили внезапную проверку боевой готовности войск Восточного военного округа.
Об этом сообщило ТАСС. В Минобороны РФ заявили, что особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.
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Кроме того, войска Восточного военного округа проведут боевые стрельбы на удаленных полигонах в ходе проверки боеготовности.
Восточный военный округ – одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных сил Российской Федерации на Дальнем Востоке России. Штаб находится в Хабаровске.
Как сообщали Власти, в Западном военном округе на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3000 военнослужащих.