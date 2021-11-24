В России объявили внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил

В России объявили внезапную проверку боевой готовности войск Восточного военного округа.

Внезапную проверку устроили в Восточном военном округе



Об этом сообщило ТАСС. В Минобороны РФ заявили, что особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме того, войска Восточного военного округа проведут боевые стрельбы на удаленных полигонах в ходе проверки боеготовности.

Восточный военный округ – одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных сил Российской Федерации на Дальнем Востоке России. Штаб находится в Хабаровске.

Как сообщали Власти, в Западном военном округе на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3000 военнослужащих.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Россия, учения, Вооруженные силы РФ