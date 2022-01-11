Ким Чен Ын разбушевался: КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японии

В пятницу, 14 января, Северная Корея запустила как минимум две ракеты, что стало третьим испытанием за последние две недели.

С территории КНДР вновь осуществлен запуск ракеты.



Об этом сообщает Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил, как предполагается, две баллистические ракеты малой дальности, запущенные в восточном направлении.

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Береговая охрана Японии также сообщила, что КНДР запустила, судя по всему, баллистические ракеты. Они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Командование вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе заявило, что запуск ракет не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, но подчеркнуло «дестабилизирующее воздействие программы незаконного вооружения» Северной Кореи.

Администрация президента США Джо Байдена в среду, 12 января, ввела новые санкции в отношении Северной Кореи после серии запусков ракет.

Ранее Власти писали, что ракетными испытаниями КНДР пытается усилить давление на США на фоне зашедших в тупик ядерных переговоров и растущих экономических проблем режима.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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