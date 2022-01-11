Ким Чен Ын разбушевался: КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японии
В пятницу, 14 января, Северная Корея запустила как минимум две ракеты, что стало третьим испытанием за последние две недели.
Об этом сообщает Reuters.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил, как предполагается, две баллистические ракеты малой дальности, запущенные в восточном направлении.
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Береговая охрана Японии также сообщила, что КНДР запустила, судя по всему, баллистические ракеты. Они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Командование вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе заявило, что запуск ракет не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, но подчеркнуло «дестабилизирующее воздействие программы незаконного вооружения» Северной Кореи.
Администрация президента США Джо Байдена в среду, 12 января, ввела новые санкции в отношении Северной Кореи после серии запусков ракет.
Ранее Власти писали, что ракетными испытаниями КНДР пытается усилить давление на США на фоне зашедших в тупик ядерных переговоров и растущих экономических проблем режима.