В Бердянске школы могут перевести на дистанционнку из-за частых “минирований”

В отделе образования Бердянска всерьез рассматривают возможность перевести детей на дистанционную форму обучения из-за частых сообщений о минировании.

Эвакуированные ученики одной из школ Бердянска



Об этом сообщает «PRO.Бердянск» со ссылкой на пресс-службу районного отдела полиции, а также городского отдела образования.

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Так, по информации правоохранителей, утро 14 января в Бердянске началось с очередных сообщений о минировании учебных заведений. В этот раз неизвестный требует выкуп в размере 300 тыс. гривен якобы за то, что он не приведет в действие взрывные устройства расположенные в нескольких школах.

В полиции не уточняют о каких именно школах заявлено, однако рекомендуют родителям из разных школ забирать детей домой.

Тем временем из-за непрекращающихся сообщений о минировании учебных заведений в городском отделе образования хотят перевести детей на дистанционную форму обучения.

О принятии такого решения еще не сообщается, однако если ложные сообщения о минировании не прекратятся, отдел образования действительно может перевести детей на дистанционное обучение.

Как ранее сообщали Власти, в Бердянске ищут взрывчатку в 12 городских школах: всех эвакуировали.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: школы, Бердянск, минирование