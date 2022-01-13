В Бердянске школы могут перевести на дистанционнку из-за частых “минирований”
В отделе образования Бердянска всерьез рассматривают возможность перевести детей на дистанционную форму обучения из-за частых сообщений о минировании.
Об этом сообщает «PRO.Бердянск» со ссылкой на пресс-службу районного отдела полиции, а также городского отдела образования.
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Так, по информации правоохранителей, утро 14 января в Бердянске началось с очередных сообщений о минировании учебных заведений. В этот раз неизвестный требует выкуп в размере 300 тыс. гривен якобы за то, что он не приведет в действие взрывные устройства расположенные в нескольких школах.
В полиции не уточняют о каких именно школах заявлено, однако рекомендуют родителям из разных школ забирать детей домой.
Тем временем из-за непрекращающихся сообщений о минировании учебных заведений в городском отделе образования хотят перевести детей на дистанционную форму обучения.
О принятии такого решения еще не сообщается, однако если ложные сообщения о минировании не прекратятся, отдел образования действительно может перевести детей на дистанционное обучение.
Как ранее сообщали Власти, в Бердянске ищут взрывчатку в 12 городских школах: всех эвакуировали.