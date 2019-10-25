Под Киевом грузовик столкнулся с авто Деда Мороза: пожилого мужчину госпитализировали

В Белой Церкви произошло ДТП в котором пострадал мужчина в костюме Деда Мороза.

Пострадавший мужчина в костюме Деда Мороза



Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook. ДТП произошло 14 января около 6 часов утра.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Белой Церкви на улице Сквирское шоссе водитель грузового автомобиля «Mercedes» не справился с управлением и допустил столкновение с легковым автомобилем «Skoda».

В результате аварии пострадал 61-летнйи водитель автомобиля «Skoda», у него диагностированы ушиби и переломы ребер. Спасатели деблокировали мужчину и помогли выбраться ему из авто, он был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2 и сейчас его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе полиции также отметили, что пострадавший водитель на момент произошедшего был одет в костюм Деда Мороза, а его автомобиль был обклеен праздничными стикерами и надписью «Дед Мороз».

Водитель грузового авто «Mercedes» в результате аварии не пострадал — после удара его грузовик врезался в деревянный забор и остановился только после того как протаранил стену здания на территории частного домовладения.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на Печерске пьяный водитель устроил масштабное ДТП.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, белая церковь, грузовик