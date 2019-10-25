Под Киевом грузовик столкнулся с авто Деда Мороза: пожилого мужчину госпитализировали
В Белой Церкви произошло ДТП в котором пострадал мужчина в костюме Деда Мороза.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook. ДТП произошло 14 января около 6 часов утра.
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В Белой Церкви на улице Сквирское шоссе водитель грузового автомобиля «Mercedes» не справился с управлением и допустил столкновение с легковым автомобилем «Skoda».
В результате аварии пострадал 61-летнйи водитель автомобиля «Skoda», у него диагностированы ушиби и переломы ребер. Спасатели деблокировали мужчину и помогли выбраться ему из авто, он был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2 и сейчас его жизни ничего не угрожает.
В пресс-службе полиции также отметили, что пострадавший водитель на момент произошедшего был одет в костюм Деда Мороза, а его автомобиль был обклеен праздничными стикерами и надписью «Дед Мороз».
Водитель грузового авто «Mercedes» в результате аварии не пострадал — после удара его грузовик врезался в деревянный забор и остановился только после того как протаранил стену здания на территории частного домовладения.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве на Печерске пьяный водитель устроил масштабное ДТП.