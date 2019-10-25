НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:40 14 Января 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Под Киевом грузовик столкнулся с авто Деда Мороза: пожилого мужчину госпитализировали

В Белой Церкви произошло ДТП в котором пострадал мужчина в костюме Деда Мороза.

Пострадавший мужчина в костюме Деда Мороза

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook. ДТП произошло 14 января около 6 часов утра.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Белой Церкви на улице Сквирское шоссе водитель грузового автомобиля «Mercedes» не справился с управлением и допустил столкновение с легковым автомобилем «Skoda».

В результате аварии пострадал 61-летнйи водитель автомобиля «Skoda», у него диагностированы ушиби и переломы ребер. Спасатели деблокировали мужчину и помогли выбраться ему из авто, он был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2 и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Автомобиль пострадавшего мужчины

В пресс-службе полиции также отметили, что пострадавший водитель на момент произошедшего был одет в костюм Деда Мороза, а его автомобиль был обклеен праздничными стикерами и надписью «Дед Мороз».

Автомобиль "Деда Мороза"

Водитель грузового авто «Mercedes» в результате аварии не пострадал — после удара его грузовик врезался в деревянный забор и остановился только после того как протаранил стену здания на территории частного домовладения.

Место остановки грузовика

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве на Печерске пьяный водитель устроил масштабное ДТП.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, белая церковь, грузовик
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.10.2019 14:14
Под Ровно перевернулся грузовик с глицерином
ТОР
24.10.2019 13:16
Грузовик без тормозов протаранил дом и чудом не убил жильцов
ТОР
10.04.2019 13:29
В Днепре из-за отказавших тормозов грузовик снес более чем 10 авто
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Порошенко объяснил, чего не хватит Зеленскому для его ареста

11:33 Украина

В Киеве провалился асфальт: движение общественного транспорта изменили

10:50 Украина

Мяч на стороне Москвы: США озвучили три условия для России в рамках Минских соглашений

08:12 Мир

Путин снова оконфузился с именем Токаева. Видео

18:16 Мир

В Казахстане под музыку завершили операцию ОДКБ: начался вывод войск

10:40 Мир

Скандал в британской королевской семье: принца Эндрю обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

09:39 Мир

Россия поставила ультиматум Украине

09:13 Украина

Россия пригрозила НАТО войной в случае расширения альянса

07:10 Мир

Ретроградный Меркурий 14 января – 4 февраля: что ждет и как не накосячить

02:28 Мир

Не дожил год до столетия: правнук Льва Толстого умер в нищете в США

23:52 Мир

Вышел зайчик погулять: телеканал “Рада” оконфузился во время выступления Шмыгаля

14:52 Украина

Новости | NetGameSlots.com