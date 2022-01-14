Грозился взорвать полицию и больницу: в Чугуеве задержали пьяного неадеквата
В Харьковской области задержали мужчину, который позвонил в службу спасения и сообщил о намерении взорвать местную больницу и отделение полиции.
Об этом сообщает полиция Харьковской области. Звонки с угрозами от злоумышленника начали поступать еще вечером 13 января.
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В Чугуеве правоохранители задержали неадекватного мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании районного отделения полиции.
Спустя некоторое время мужчина вновь позвонил в службу спасения, но на этот раз утверждал, что собирается бросить гранату в помещение травматологии Чугуевской центральной районной больницы.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Чугуева. В настоящее время он задержан.
Взрывоопасных предметов на территории указанных учреждений обнаружено не было, как и в доме злоумышленника.
За заведомо ложное сообщение о минировании жителю Чугуева теперь будет грозить наказание в виде лишения свободы срок от 4 до 8 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура настаивает на содержание мужчины под стражей.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве закрыли нескольких станций метро: сообщили о минировании.