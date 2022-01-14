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12:54 14 Января 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Грозился взорвать полицию и больницу: в Чугуеве задержали пьяного неадеквата

В Харьковской области задержали мужчину, который позвонил в службу спасения и сообщил о намерении взорвать местную больницу и отделение полиции.

Задержанный злоумышленник - 40-летний житель Чугуева

Об этом сообщает полиция Харьковской области. Звонки с угрозами от злоумышленника начали поступать еще вечером 13 января.

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В Чугуеве правоохранители задержали неадекватного мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании районного отделения полиции.

Спустя некоторое время мужчина вновь позвонил в службу спасения, но на этот раз утверждал, что собирается бросить гранату в помещение травматологии Чугуевской центральной районной больницы.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Чугуева. В настоящее время он задержан.

Во время приезда полиции мужчина находился у себя дома

Взрывоопасных предметов на территории указанных учреждений обнаружено не было, как и в доме злоумышленника.

Сотрудники полиции вместе с натренированными собаками ищут взрывчатку на территории указанных объектов

За заведомо ложное сообщение о минировании жителю Чугуева теперь будет грозить наказание в виде лишения свободы срок от 4 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура настаивает на содержание мужчины под стражей.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве закрыли нескольких станций метро: сообщили о минировании.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Харьковская область, минирование, чугуев
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