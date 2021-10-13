Лоукостер Ryanair отменил ряд рейсов из Украины: список
Авиакомпания Ryanair сократила количество рейсов из Украины до окончания зимнего периода.
Об этом сообщает «Lowcost Avia».
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Крупнейший европейский лоукостер Ryanair на зимний период убрал из расписания полетов 7 маршрутов из Львова, Киева и Херсона.
На данный момент отменены следующие рейсы:
Киев – Быдгощ
Львов – Бари
Львов – Палермо
Львов – Турин
Львов – Братислава
Херсон – Краков
Херсон – Вена
Вернуть рейсы обещают 28 февраля, однако авиакомпания также может принять решение и о продлении отмены указанных рейсов.
Так например, в прошлый раз в Ryanair отменили 17 маршрутов и обещали их вернуть в конце января 2022 года. Однако сейчас стало известно, что отмену рейсов продлили, некоторые из них и вошли в список выше.
Сейчас на сайте авиакомпании невозможно купить билеты на рейсы позже апреля 2022 года, но это связано с изменениями в расписании, вскоре билеты будут возвращены в продажу.
Как ранее сообщали Власти, лоукостер Ryanair запускает рейс Львов-Манчестер.