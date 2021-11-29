Россия объявила экстренную проверку боеготовности оккупационных войск на Донбассе
На оккупированных территория Донбасса начались проверки боевой и мобилизационной готовности.
Об этом сообщает главное управление разведки Украины.
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Так, согласно разведданным, силами командования РФ с 10 января на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей проводится масштабная проверка боеготовности армейских корпусов Донецка и Луганска.
Отдельные подразделения воинских частей уже отправлены на полигоны, где в настоящее время военнослужащие проходят занятия по тактической, инженерной и огневой подготовке, в том числе с проведением танковых и артиллерийских стрельб.
Также в публикации сообщается, что командование РФ создало комиссию, которая в настоящее время активно проверяет условия хранения оружия, боеприпасов, военной техники и материальных средств, ввезенных из России.
Как ранее сообщали Власти, в России массово набирают наемников на Донбасс.