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13:45 14 Января 2022 Просмотров 261   КомментариевКомментарии

Россия объявила экстренную проверку боеготовности оккупационных войск на Донбассе

На оккупированных территория Донбасса начались проверки боевой и мобилизационной готовности.

Россия продолжает усиливать контроль на оккупированных территориях Донбасса

Об этом сообщает главное управление разведки Украины.

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Так, согласно разведданным, силами командования РФ с 10 января на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей проводится масштабная проверка боеготовности армейских корпусов Донецка и Луганска.

Отдельные подразделения воинских частей уже отправлены на полигоны, где в настоящее время военнослужащие проходят занятия по тактической, инженерной и огневой подготовке, в том числе с проведением танковых и артиллерийских стрельб.

Также в публикации сообщается, что командование РФ создало комиссию, которая в настоящее время активно проверяет условия хранения оружия, боеприпасов, военной техники и материальных средств, ввезенных из России.

Как ранее сообщали Власти, в России массово набирают наемников на Донбасс.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Донбасс, военные, рф
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