Киевлянин изнасиловал 5-летнюю девочку: у него дома нашли архив детского порно
В Киеве задержали педофила, который заманил к себе домой и изнасиловал 5-летнюю девочку.
Об этом сообщает национальная полиция Киева.
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В Киеве задержали местного жителя, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.
По данным следствия, 37-летний мужчина заманил к себе домой 5-летнюю дочку своей знакомой и совершил в отношении нее сексуальное насилие.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и провели в его квартире обыск. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили в компьютере мужчины видеозаписи с детской порнографией.
В полиции открыли уголовные производства по факту изнасилования ребенка, а также хранении и изготовлении детской порнографии.
Злоумышленнику грозит до 14 лет тюремного заключения.
Как ранее сообщали Власти, под Киевом мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах ее 5-летнего брата.