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15:54 14 Января 2022 Просмотров 583   КомментариевКомментарии

Киевлянин изнасиловал 5-летнюю девочку: у него дома нашли архив детского порно

В Киеве задержали педофила, который заманил к себе домой и изнасиловал 5-летнюю девочку.

Злоумышленнику грозит до 14 лет тюремного заключения

Об этом сообщает национальная полиция Киева.

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В Киеве задержали местного жителя, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

По данным следствия, 37-летний мужчина заманил к себе домой 5-летнюю дочку своей знакомой и совершил в отношении нее сексуальное насилие.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и провели в его квартире обыск. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили в компьютере мужчины видеозаписи с детской порнографией.

В полиции открыли уголовные производства по факту изнасилования ребенка, а также хранении и изготовлении детской порнографии.

Злоумышленнику грозит до 14 лет тюремного заключения.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах ее 5-летнего брата.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, изнасилование, ребенок, педофил
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